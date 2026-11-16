San ju San Financial Group, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

San ju San Financial Group, stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 55.11 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27.68 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 21.69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte San ju San Financial Group, 17.21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch