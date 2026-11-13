San-In Godo Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

San-In Godo Bank hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 40.91 JPY, nach 49.40 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 57.45 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 39.06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch