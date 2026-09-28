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Apple Aktie 908440 / US0378331005

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28.09.2026 04:36:47

San Diego Jury Reportedly Awards Taction Technology More Than $5.7 Bln In Apple Patent Case

Apple
280.01 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - A federal jury in San Diego awarded Taction Technology more than $5.7 billion in damages after finding that Apple infringed two patents related to haptic technology, according to media reports.

The lawsuit, filed by Taction in 2021 in the U.S. District Court for the Southern District of California, alleged that Apple used the company's tactile transducer technology in its products without obtaining a license or authorization.

Taction reportedly claimed its patented technology enables advanced touch-based feedback, a feature widely used in modern electronic devices to create vibration and tactile responses for users.

Apple initially succeeded in having the case dismissed in 2023. However, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit later revived the lawsuit, allowing the patent claims to proceed to trial.

Following the trial, jurors concluded that Apple infringed the two asserted patents and awarded Taction more than $5.7 billion in damages.

The jury, however, did not find that Apple's infringement was willful, a determination that could have exposed the technology giant to enhanced monetary penalties.

AAPL closed Friday's regular trading at $341.07 up $5.15 or 1.53%.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4338 17.06.2027 157879242
Long 11.3782 17.06.2027 157879244
Long 39.8238 19.03.2027 158524594
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2447 11.54 157882375
Long 11.1507 6.50 160070668
Long 24.2406 1.46 160187283
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8831 10.52 160288493
Short 11.6153 4.84 145246013
Short 15.487 2.75 156467607
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -65.36 112514929
Long 10 -40.80 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.72 SPB9EU
Long 13’057.28 13.77 SU3B7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 280.01 0.19% Apple Inc.

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