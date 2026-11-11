San-Ai Oil stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

San-Ai Oil hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34.93 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28.16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 157.36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 154.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch