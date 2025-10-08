Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 3’984 0.6%  Bitcoin 97’292 -1.9%  Dollar 0.7983 0.0%  Öl 65.7 0.3% 
08.10.2025 06:37:00

SAN-A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAN-A präsentierte am 07.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 47.74 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 51.19 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 63.16 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’055.41 19.59 UBSIIU
Short 13’316.89 13.78 3OUBSU
Short 13’827.25 8.86 UJ1BSU
SMI-Kurs: 12’531.43 07.10.2025 17:30:00
Long 12’012.64 19.29 SZEBLU
Long 11’711.28 13.20 SHFB5U
Long 11’249.84 8.95 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

