08.10.2025 06:37:00
SAN-A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SAN-A präsentierte am 07.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 47.74 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 51.19 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 63.16 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.99 Milliarden JPY in den Büchern standen.
