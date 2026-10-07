SAN-A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SAN-A hat sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 55.85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 47.74 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 66.16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63.16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch