Samyung Trading präsentierte Quartalsergebnisse

Samyung Trading veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 867.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Samyung Trading 832.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samyung Trading im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121.31 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 110.36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch