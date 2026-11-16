SAMYUNG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SAMYUNG veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7930.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SAMYUNG ein Ergebnis je Aktie von -140.000 KRW vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45.63 Prozent auf 6.55 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch