SAMYUNG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAMYUNG präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

SAMYUNG vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 60.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 68.08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.96 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.10 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch