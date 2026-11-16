Samyoung Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samyoung Electronics hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 160.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 140.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Samyoung Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.34 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35.39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch