SAMYANG vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SAMYANG hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16879.00 KRW, nach 2457.07 KRW im Vorjahresvergleich.

SAMYANG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 930.69 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 889.63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch