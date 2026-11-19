Samyang Tongsang hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1545.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 2823.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.56 Prozent auf 39.31 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40.34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch