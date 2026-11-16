Samyang: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Samyang hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Samyang hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20275.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2778.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 709.84 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 665.88 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch