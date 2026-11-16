SAMYANG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SAMYANG hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 16879.23 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAMYANG noch ein Gewinn pro Aktie von 2461.74 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 930.69 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 889.63 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch