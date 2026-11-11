SAMYANG PACKAGING: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SAMYANG PACKAGING hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 722.11 KRW gegenüber 810.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 135.70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 125.27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch