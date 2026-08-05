SAMYANG PACKAGING informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SAMYANG PACKAGING gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 900.29 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAMYANG PACKAGING noch ein Gewinn pro Aktie von 856.00 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 131.48 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 120.11 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch