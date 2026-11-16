Samyang: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Samyang lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20288.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2791.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 709.84 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 665.88 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch