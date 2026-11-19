SAMWON STEEL präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 96.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.89 Prozent auf 86.77 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93.19 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch