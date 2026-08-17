SAMWON STEEL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SAMWON STEEL hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 109.00 KRW gegenüber 60.00 KRW im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 93.33 Milliarden KRW, gegenüber 95.82 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch