Samtrade FX renforce son équipe de direction avec la nomination d'un vétéran des services financiers, Richard Dyason, au poste de directeur de la stratégie

KINGSTOWN, Saint Vincent et les Grenadines, le 28 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le courtier mondial Samtrade FXLtd. (« Samtrade FX »), et avec ses filiales (le « Groupe »), a annoncé que M. Richard Christopher Dyason a été nommé directeur de la stratégie du Groupe (« DSG »).

M. Dyason apporte à son nouveau rôle 30 ans d'expérience de gestion dans le secteur des services financiers. Avant de rejoindre le Groupe, il a été directeur général de la Securities Investors Association of Singapore, vice-président de la division des investisseurs privés à la Bourse de Singapour, et vice-président et chef de la division du marketing stratégique à la United Overseas Bank de Singapour.

Sam Goh, fondateur et directeur général de Samtrade FX, a déclaré : « Richard nous rejoint à un moment passionnant ! Au début de cette année, le groupe a franchi une nouvelle étape et sa filiale, S.A.M. Trade (Asia) Pte Ltd est devenue une entreprise publique sur les marchés OTC américains, sous le symbole (OTCMKTS:SMFX). Nous attendons avec impatience les idées stratégiques de Richard alors que le groupe poursuit ses plans de croissance tout en devenant le courtier en ligne de choix au niveau mondial. »

En tant que nouveau DSG du Groupe, Richard dirigera l'équipe stratégique chargée de formuler et de mettre en œuvre la stratégie et l'orientation internationales globales du Groupe, et travaillera avec l'équipe de direction pour créer des politiques et des stratégies pour les différentes entités de Samtrade FX. En outre, il fournira également des contributions stratégiques sur le cadre de gestion des risques de Samtrade FX, la croissance des actifs sous gestion (AUM) de Samtrade FX, les approbations réglementaires pour les produits de Samtrade FX, ainsi que le développement de nouveaux produits et marchés.

En acceptant son nouveau rôle, M. Dyason a déclaré : « Je suis heureux de m'engager dans cette nouvelle aventure avec Samtrade FX. Le groupe a continué à perfectionner sa plateforme de négociation afin d'améliorer l'expérience de ses clients et ses récentes réalisations lui ont permis d'étendre sa présence dans le monde entier. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour continuer à façonner Samtrade FX afin de réaliser son objectif de devenir une puissance financière mondiale. »

À PROPOS DE SAMTRADE FX

Samtrade FX est un courtier en ligne qui propose des opérations de change et d'autres services connexes. Elle a été fondée dans le but de fournir aux traders un accès sûr, facile et peu coûteux aux marchés des changes. Les fondateurs et les partenaires de Samtrade FX sont tous des traders eux-mêmes et ont une grande expérience du trading. Son conseil consultatif comprend des professionnels compétents et expérimentés qui sont en mesure de fournir aux clients des conseils professionnels inégalés.

Samtrade FX est constituée en société à Saint-Vincent-et-les-Grenadines par le Registre des sociétés commerciales internationales (numéro d'enregistrement 25290 IBC 2019). Samtrade FX est également membre de la Commission financière et est enregistrée et réglementée par FINTRAC (Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada) sous la rubrique Money Services Business (MSB) avec le numéro d'enregistrement : M19977589. Sa société affiliée, S.A.M. Trade (Asia) Pte Ltd est cotée sur les marchés OTC aux États-Unis d'Amérique sous le symbole (OTCMKTS:SMFX).

Contact pour les médias

Heidi Chan

marketing@samtradefx.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1551563/Samtrade.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1551562/Samtrade_FX_Logo.jpg