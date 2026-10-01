SamsungFN REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SamsungFN REIT hat am 30.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

SamsungFN REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34.00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 15.13 Milliarden KRW gegenüber 12.15 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch