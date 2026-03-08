Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
08.03.2026 11:44:52
Samsung Workers To Vote On 18-Day Strike Amid Union Pressure Controversy
(RTTNews) - Samsung Electronics is heading into a crucial labor showdown as its unionized employees prepare to vote on whether to stage a strike. The ballot, organized by the company's three largest unions, will run from Monday through March 18. Together, these unions represent about 89,000 of Samsung's 130,000 workers. If approved, the strike would last 18 days, beginning May 21 and continuing until June 7, according to several media reports.
The move has already stirred controversy. Union leaders have reportedly warned that employees who refuse to join the walkout could face disadvantages, a stance that has sparked debate over whether workers are being unfairly pressured. The warnings have added tension to what is already a significant labor dispute, raising questions about how the company and its workforce will navigate the weeks ahead.
06:00
|Samsung seeks AI deals to challenge Apple’s smartphone lead (Financial Times)
23.02.26
|Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus: HBM4 als Schlüsselkomponente für "Vera Rubin"-GPU? (finanzen.ch)
20.02.26
|Neuer digitaler Schlüssel: Deutsche Telekom-Aktie nach Kooperation mit Samsung im Fokus (finanzen.ch)
14.02.26
|Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA sichert sich Chip-Kapazitäten - Rückkehr zu Samsung? (finanzen.ch)
03.02.26
|Aktien von Samsung und SK Hynix mit Kurssprung: Profitieren jetzt auch Infineon, ASML, Micron & Co.? (finanzen.ch)
31.01.26
|Wachstumsmarkt Smartphone: Apple verdrängt Samsung 2025 von der Weltspitze (finanzen.ch)
29.01.26
|Samsung-Aktie: Halbleiter-Sparte wird wieder zum Wachstumsmotor (AWP)
28.01.26
|Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Nahost-Krise belasten: SMI und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag steil nach unten. An der Wall Street dominierten ebenfalls die Bären. Die Anleger in Fernost zeigten sich am Freitag erneut besser gestimmt.