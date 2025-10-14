Samsung steigert Betriebsgewinn stärker als erwartet - Höchster Wert seit 2022

SEOUL (awp international) - Die jüngsten Geschäftszahlen von Samsung Electronics übertreffen die Erwartungen des Marktes deutlich. So geht der südkoreanische Elektronikriese von einem Betriebsgewinn für das dritte Jahresquartal von 12,1 Billionen Won (umgerechnet rund 6,8 Mrd Fr.) aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen deutlichen Anstieg von knapp 32 Prozent dar.

Es handelt sich zudem um den höchsten Betriebsgewinn von Samsung seit dem zweiten Quartal 2022. Das Ergebnis fiel zudem deutlich besser aus, als Experten erwartet hatten. Analysten machen hauptsächlich den aktuellen Preisanstieg für Computerchips für den hohen Gewinn verantwortlich. Bei den Angaben handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Monatsende./fkr/DP/zb