Samsung Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Securities hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3950.41 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3462.00 KRW je Aktie generiert.

Samsung Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6’073.70 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 722.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 738.65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch