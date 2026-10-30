SAMSUNG SDS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SAMSUNG SDS äusserte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2281.20 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2523.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3’772.51 Milliarden KRW – ein Plus von 11.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAMSUNG SDS 3’391.32 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch