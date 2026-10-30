Samsung SDI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Samsung SDI gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung SDI noch ein Gewinn pro Aktie von 0.090 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2.87 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Samsung SDI 1.89 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch