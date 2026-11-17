SAMSUNG PUBLISHING hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 173.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 178.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SAMSUNG PUBLISHING mit einem Umsatz von insgesamt 10.56 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6.92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch