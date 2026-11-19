Samsung Pharmaceutical präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Samsung Pharmaceutical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 82.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -321.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14.92 Prozent auf 10.21 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Pharmaceutical 12.00 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch