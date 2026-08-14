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14.08.2026 06:37:00
Samsung Life Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Samsung Life Insurance hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3449.61 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4226.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Samsung Life Insurance im vergangenen Quartal 18’759.92 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 206.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Samsung Life Insurance 6’117.49 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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