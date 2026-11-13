Samsung Life Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samsung Life Insurance lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43.87 Prozent auf 8’671.02 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6’027.09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch