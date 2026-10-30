Samsung Heavy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Samsung Heavy Industries präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 534.77 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samsung Heavy Industries 167.00 KRW je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3’150.40 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 2’349.48 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch