Samsung GDRS präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 199.40 USD. Im letzten Jahr hatte Samsung GDRS einen Gewinn von 32.56 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Samsung GDRS 137.67 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 121.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch