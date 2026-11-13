Samsung Fire Marine Insurance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Samsung Fire Marine Insurance hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10348.89 KRW, nach 12655.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Samsung Fire Marine Insurance 6’509.58 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5’522.98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch