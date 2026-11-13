Samsung Fire Marine Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Samsung Fire Marine Insurance hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10348.89 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 12655.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.86 Prozent auf 6’509.58 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5’522.98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch