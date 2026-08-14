Samsung Fire Marine Insurance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Samsung Fire Marine Insurance hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28797.35 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14995.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.40 Prozent auf 6’461.37 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5’748.37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch