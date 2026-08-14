Samsung Fire Marine Insurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Samsung Fire Marine Insurance liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samsung Fire Marine Insurance die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 28797.35 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Fire Marine Insurance 14995.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 6’461.37 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 12.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5’748.37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch