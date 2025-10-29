Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’360 -1.3%  SPI 17’081 -1.2%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’279 -0.1%  Euro 0.9244 -0.2%  EStoxx50 5’704 -0.1%  Gold 3’940 -1.3%  Bitcoin 89’838 -1.0%  Dollar 0.7934 -0.2%  Öl 64.4 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Temenos macht mehr Umsatz und Gewinn
So verdienen Reiseblogger Geld
Sparen in Fremdwährungen: Ist das ein lohnenswertes Investment?
Ausblick: Alphabet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
Suche...
29.10.2025 04:50:48

Samsung Electro-Mechanics Q3 Profit Up

(RTTNews) - Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (009150.KS) reported net income attributable to shareholders of parent company of 219.85 billion won in the third quarter of 2025 up from 115.20 billion won in the prior year.

Quarterly operating income rose to 260.28 billion won from 224.88 billion won last year.

Sales for the quarter were 2.89 trillion won up from 2.62 trillion won in the prior year.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
28.10.25 Givaudan – Luxusparfümerie setzt duftende Akzente
28.10.25 SG-Marktüberblick: 28.10.2025
28.10.25 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
28.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips auf Richtungssuche
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’916.45 19.12 UBSKMU
Short 13’174.46 13.71 JZUBSU
Short 13’698.38 8.70 UDYBSU
SMI-Kurs: 12’360.15 28.10.2025 17:31:36
Long 11’873.21 19.87 SKTB3U
Long 11’578.86 13.64 BXGS2U
Long 11’065.11 8.82 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Dienstagvormittag
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TKMS-Aktie im Fokus: Kann der neue Verteidigungs-Player Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Goldpreis: Auf tiefsten Stand seit drei Wochen abgerutscht
Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SMI aktuell
Nestlé-Aktie gibt nach: S&P senkt Ausblick für Nestlé auf 'negativ'

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
06:05 Bericht: Klimakrise kostet Millionen von Menschenleben
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Oktober 2025
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. November 2025
05:59 ROUNDUP/Trotz Eskalation: USA sehen Waffenruhe in Gaza intakt
05:59 ROUNDUP: Jamaika wegen Hurrikan zum Katastrophengebiet erklärt
05:55 Jamaika zum Katastrophengebiet erklärt
05:54 Versicherer: Täglich stirbt Mensch bei Unfall an Straßenbaum
05:53 BVB-Boss lobt Kobel und sieht neues Wir-Gefühl beim BVB
05:52 SPD-Politiker: Merz soll mit Erdogan über Imamoglu sprechen
05:51 Länder wollen autonomes Fahren voranbringen