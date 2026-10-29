Samsung Electro-Mechanics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Electro-Mechanics stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6039.38 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2910.00 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samsung Electro-Mechanics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3’763.28 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 2’889.04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch