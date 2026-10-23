SAMSUNG E&A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SAMSUNG E&A hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1113.27 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SAMSUNG E&A 724.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat SAMSUNG E&A mit einem Umsatz von insgesamt 2’910.47 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’995.61 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 45.84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch