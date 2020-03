Samsung Canada lance un programme de financement « Achetez maintenant, payez plus tard » avec PayBright

TORONTO, le 6 mars 2020 /CNW/ - Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd'hui un partenariat avec PayBright, le principal fournisseur canadien de solutions de paiement par versements, pour offrir à ses clients un financement de 0 %* pour 12, 24 ou 36 mois lors de l'achat ou de la mise à niveau de certains produits mobiles aux boutiques expérience+ Samsung et sur Samsung.com/ca

« Nous sommes heureux d'offrir à nos clients un moyen flexible et abordable d'obtenir les plus récentes innovations de produits de Samsung, y compris la nouvelle gamme de Samsung Galaxy S20 5G », déclare Jennifer Safruk, vice-présidente, activités mobiles, Samsung Canada.

Les clients qui souhaitent profiter des nouvelles options de financement sont priés de visiter une boutique expérience+ Samsung ou le site Samsung.com/ca pour être approuvé en trois étapes faciles :

Sélectionnez PayBright à l'étape du paiement : ajoutez votre article à votre panier comme d'habitude, puis sélectionnez PayBright comme mode de paiement. Vous serez ensuite redirigé vers PayBright pour consulter vos détails de paiement.

ajoutez votre article à votre panier comme d'habitude, puis sélectionnez PayBright comme mode de paiement. Vous serez ensuite redirigé vers PayBright pour consulter vos détails de paiement. Effectuez une demande en ligne : Remplissez la demande en ligne facile de PayBright en quelques secondes et obtenez une décision d'approbation instantanée.

Remplissez la demande en ligne facile de PayBright en quelques secondes et obtenez une décision d'approbation instantanée. Profitez de votre achat : Une fois que vous aurez terminé votre achat avec PayBright, nous traiterons et expédierons votre commande.

« PayBright est ravie de s'associer à Samsung Canada pour offrir des paiements par versements pratiques à un plus grand nombre de consommateurs canadiens, en ligne et en magasin », déclare Wayne Pommen, président-directeur général de PayBright, « les clients de Samsung profiteront d'une expérience de paiement rapide, simple et transparente qui leur permettra de payer progressivement, sans frais cachés ni surprises. »

Ceux qui souhaitent mettre la main sur la gamme Samsung Galaxy S20 5G peuvent le faire dès aujourd'hui, car les appareils sont disponibles en ligne et en magasin.

Pour plus de détails, visitez https://shop.samsung.com/ca_fr/financing .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « Meilleures marques à l'échelle mondiale ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr.

À propos de PayBright :

PayBright est le principal fournisseur canadien de plans de paiement par versements pour le commerce électronique et les achats en magasin. Grâce à des partenariats avec plus de 5 700 détaillants nationaux et internationaux, PayBright permet aux consommateurs canadiens d'acheter maintenant et de payer plus tard pour une expérience rapide et facile. PayBright est pleinement intégré aux principaux partenaires de la vente au détail, dont Wayfair, Samsung, eBay, Endy, Casper, La Source, Lenovo, Dormez-vous?, Steve Madden et Bestseller. Les plans de paiement par versements de PayBright vont de quatre paiements, chacun effectué une fois toutes les deux semaines, pour de petits achats jusqu'à 60 mois pour des achats plus importants, avec des taux d'intérêt aussi bas que 0 %. PayBright, dont le siège social est à Toronto, a donné aux Canadiens plus de 1,5 milliard de dollars en pouvoir d'achat depuis sa création. Pour plus de renseignements, consultez www.paybright.com.

* Certaines conditions s'appliquent. Sous réserve de l'approbation du crédit. Offre en vigueur du 6 mars 2020 au 30 mars 2020. Achetez un produit Samsung admissible sur www.samsung.com/ca_fr/ avec le plan de financement de www.samsung.com/ca_fr/ offert par PayBright (« PayBright ») sur une durée de 12, 24 ou 36 mois à 0 % d'intérêt. Pour être admissible au financement, la valeur d'achat minimum de votre panier doit être de 300 $ avant taxes et frais. Vous pourriez ne pas être admissible au plan d'intérêt à 0 %. Le montant de vos paiements mensuels, les intérêts que vous paierez et les conditions de prêt proposées dépendent de votre profil de crédit personnel. Si vous n'êtes pas admissible au taux d'intérêt à 0 %, il est possible qu'on vous offre un programme de paiement à un taux d'intérêt plus élevé que 0 %. Les paiements mensuels peuvent comprendre des frais de traitement mensuels de 6,95 $. Le montant estimatif du paiement mensuel exclut les taxes, les frais d'expédition et les autres frais. Les produits Samsung admissibles sont : tous les modèles et toutes les couleurs de téléphones intelligents, d'étuis, de tablettes, d'appareils vestimentaires, de chargeurs, de produits audio AKG et de produits SmartThings. Cette offre peut être modifiée ou annulée à tout moment. Financement offert par PayBright. Toutes les transactions sont sujettes à l'approbation de PayBright. Les offres de financement peuvent parfois varier. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province du Québec. Consultez www.paybright.com/faq pour obtenir plus de renseignements.

