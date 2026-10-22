SAMSUNG BIOLOGICS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SAMSUNG BIOLOGICS lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8391.77 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 12325.78 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1’660.22 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1’490.30 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch