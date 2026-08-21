Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882
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21.08.2026 07:54:00
Samsung-Aktie im Plus: Elektronikriese will offenbar Milliarden an die Aktionäre ausschütten
Der Elektronikriese Samsung Electronics will Insidern zufolge umgerechnet viele Milliarden Euro an seine Anteilseigner ausschütten.
Entscheidend sei nun die Frage, wie Samsung die Mittel zwischen Dividenden und Aktienrückkäufen aufteilen werde, erklärte Albert Yong von Petra Capital Management. Im August hatte bereits der heimische Wettbewerber SK hynix Aktienrückkäufe im Volumen von 40 Billionen Won angekündigt.
In Seoul gewinnt die Samsung-Aktie daraufhin zeitweise 4,61 Prozent auf 283'500 Won.
/err/mis/jha/
SEOUL (awp international)
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