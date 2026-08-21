Samsung-Aktie im Plus: Elektronikriese will offenbar Milliarden an die Aktionäre ausschütten

Der weltgrösste Hersteller von Speicherchips halte am Freitag eine Vorstandssitzung ab, um eine Kapitalrückführung an seine Aktionäre von 90 bis 110 Billionen Won (rund 55 bis 68 Mrd Euro) zu beschliessen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Sprecher von Samsung wollte sich laut Bloomberg nicht äussern. Die Samsung-Aktie stieg am Freitag im Handel in Seoul zuletzt um rund vier Prozent, die Papiere von SK hynix gewannen drei Prozent.

Entscheidend sei nun die Frage, wie Samsung die Mittel zwischen Dividenden und Aktienrückkäufen aufteilen werde, erklärte Albert Yong von Petra Capital Management. Im August hatte bereits der heimische Wettbewerber SK hynix Aktienrückkäufe im Volumen von 40 Billionen Won angekündigt.

In Seoul gewinnt die Samsung-Aktie daraufhin zeitweise 4,61 Prozent auf 283'500 Won.

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SEOUL (awp international)