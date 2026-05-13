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Vorwürfe zurückgewiesen 13.05.2026 21:45:00

Samsung-Aktie im Blick: Unternehmen äussert sich zu Klage von Dua Lipa

Samsung-Aktie im Blick: Unternehmen äussert sich zu Klage von Dua Lipa

In dem Rechtsstreit zwischen Popstar Dua Lipa (30) und dem Elektronikkonzern Samsung wegen Benutzung eines Fotos der Sängerin hat Samsung die Vorwürfe zurückgewiesen.

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In einer Mitteilung erklärt der Konzern: "Das Bild von Dua Lipa wurde im Jahr 2025 verwendet, um Inhalte von Drittpartnern darzustellen, die auf Samsung TVs verfügbar sind. Ursprünglich wurde das Bild von einem Content-Partner für den kostenlosen Streaming-Dienst Samsung TV Plus bereitgestellt. Die Nutzung erfolgte erst, nachdem der Content-Partner ausdrücklich zugesichert hatte, dass sämtliche hierfür erforderlichen Rechte eingeholt worden seien - einschliesslich der Nutzung auf Verkaufsverpackungen."

Zuvor hatte die Britin Samsung auf Schadenersatz in Höhe von 15 Millionen Dollar (knapp 13 Millionen Euro) verklagt. Der Rechtsstreit dreht sich um die Benutzung eines Fotos der Sängerin auf der Verpackung von Fernsehgeräten. Dua Lipa wirft dem Konzern vor, ohne ihre Zustimmung und ohne entsprechendes Entgelt ein Foto von ihr, das 2024 bei einem Festival Backstage aufgenommen wurde, für Werbezwecke benutzt zu haben.

Samsung habe "grossen Respekt vor Dua Lipa" und dem geistigen Eigentum von Künstlern, hiess es weiter. Man suche den Austausch mit der Sängerin und sei "offen für eine konstruktive Lösung".

Vorwürfe von Dua Lipa

Laut der in Kalifornien eingereichten Klageschrift hatte der Popstar den Konzern bereits im vorigen Jahr aufgefordert, das Bild zu entfernen, doch Samsung habe auf ihre Mahnung "abweisend und gleichgültig" reagiert und es weiter genutzt. Dua Lipa zitiert in dem Rechtsdokument unter anderem Äusserungen von Kunden, die auf der Plattform X schrieben, dass das Foto der Sängerin auf dem Karton sie zum Kauf des Fernsehers verleitet habe.

Die für Songs wie "Houdini" oder "Dance The Night" bekannte Grammy-Preisträgerin macht geltend, dass der Konzern ihre Markenidentität ausgenutzt habe. Neben der Schadensatzforderung von 15 Millionen Dollar pocht die Sängerin darauf, die Nutzung des Fotos sofort zu unterlassen.

/mub/DP/he

LOS ANGELES (awp international)

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