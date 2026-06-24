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Halbleitergigant 24.06.2026 13:40:00

Samsung-Aktie im Aufwind: Milliarden-Rückkauf lässt Kurse nach KOSPI-Einbruch aufatmen

Samsung-Aktie im Aufwind: Milliarden-Rückkauf lässt Kurse nach KOSPI-Einbruch aufatmen

Samsung Electronics plant offenbar einen Rückkauf eigener Aktien im Wert von 90 Billionen Won - und löst damit einen kräftigen Kursschub aus.

Samsung
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• Samsung plant laut Yonhap einen Aktienrückkauf von 90 Billionen Won über drei Jahre
• Hintergrund: Lohneinigung mit Gewerkschaft - Sonderbonus in Aktienform für die Chipsparte
• Offizielle Bestätigung steht noch aus

Samsung Electronics hat den südkoreanischen Markt am Mittwoch aus dem Tief gerissen. Tags zuvor erlebte der KOSPI-Index noch einen rabenschwarzen Tag und brach um fast zehn Prozent ein. Am Mittwoch hingegen hellte sich die Stimmung auf. Grund dafür ist auch die Bewegung bei der Samsung-Aktie: Diese sprang letztlich um 9,84 Prozent auf 340'500 Won an. Treiber des Kurssprung ist ein Bericht der Yonhap News Agency über einen bevorstehenden Aktienrückkauf im Umfang von 90 Billionen Won. Details zu dem Programm sollen laut Yonhap in Kürze bekanntgegeben werden, Samsung hat sich offiziell jedoch noch nicht dazu geäussert.

Lohneinigung mit der Gewerkschaft als Ursprung

Der geplante Rückkauf geht auf eine Lohnvereinbarung zurück, die das Samsung-Management und die Gewerkschaft im Mai 2026 nach monatelangem Tauziehen geschlossen hatten. Kern der Einigung: 10,5 Prozent des operativen Gewinns der Chipsparte (Device Solutions) werden künftig als Sonderbonus an die Belegschaft ausgeschüttet - und zwar in Form von Unternehmensaktien, nicht in bar. Aufgrund des erwarteten Gewinnwachstums summieren sich die Bruttoboni über drei Jahre auf geschätzt 154 Billionen Won. Nach Abzug einer Quellensteuer von 40 Prozent verbleiben netto rund 90 Billionen Won, die Samsung über den Markt zurückkaufen muss, um sie als Aktien weiterzugeben. Mitarbeiter können ein Drittel der erhaltenen Anteile sofort veräussern, ein weiteres Drittel nach einem Jahr und den Rest nach zwei Jahren.

Grösstes Rückkaufprogramm der Unternehmensgeschichte

Das Volumen ist beispiellos. In den vergangenen zehn Jahren hatte Samsung zusammen 30,7 Billionen Won an eigenen Aktien zurückgekauft - das geplante Programm würde diesen Betrag innerhalb von drei Jahren um ein Vielfaches übertreffen. Zum Vergleich: Das bislang grösste Rückkaufprogramm des Konzerns aus dem Jahr 2015 hatte 11,3 Billionen Won umfasst. Branchenbeobachter erwarten, dass allein in der zweiten Jahreshälfte 2026 Käufe im Umfang von rund 30 Billionen Won getätigt werden könnten - eine Grössenordnung, die strukturell auf die Angebotssituation am koreanischen Aktienmarkt einwirkt.

Marktposition und strategischer Kontext

Die Meldung fiel in einen Moment, in dem Samsung unter erheblichem Kursdruck stand. Zum Wochenstart hatte der Konzern erstmals seit 25 Jahren den Rang als wertvollstes südkoreanisches Unternehmen an SK hynix abgetreten, bevor er diesen Platz nach der frühen Erholung am Mittwochmorgen zurückgewann. Im Hintergrund schwelt der Wettlauf um Marktanteile im High Bandwidth Memory (HBM): SK hynix hält nach Daten von Counterpoint Research rund 53 Prozent des HBM-Marktes, Samsung etwa 35 Prozent. Die Chipsparte hatte im ersten Quartal 2026 einen operativen Gewinn von 57,2 Billionen Won eingefahren, rund 755 Prozent mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres - rund 94 Prozent des Konzerngewinns entfielen damit auf das Halbleitergeschäft. Der nächste Quartalsbericht ist für den 23. Juli 2026 terminiert.

Was Anleger beachten sollten

Der geplante Rückkauf ist kein klassisches Kapitalrückgabeprogramm. Die zurückgekauften Aktien werden nicht eingezogen, sondern als Vergütungsinstrument an Mitarbeiter weitergereicht. Das bedeutet: Das Umlaufvolumen der Aktien sinkt zunächst, steigt aber nach der Ausgabe der Boni wieder - mit einer zeitversetzten Verwässerung, die durch die Sperr- und Veräusserungsfristen gestreckt wird. Für externe Aktionäre ist der unmittelbare Effekt auf den Gewinn je Aktie also begrenzter als bei einem Einziehungsprogramm. Dennoch dürfte der schiere Kaufdruck am Markt - 30 Billionen Won allein in der zweiten Jahreshälfte - kurzfristig stützend wirken. Kritisch bleibt dagegen, ob das operative Fundament Schritt hält: DRAM-Preiszyklen können sich abrupt drehen, und Samsungs Rückstand im HBM-Segment gegenüber SK hynix ist noch nicht aufgeholt. Die Vorstandsgenehmigung steht zudem noch aus.

Als nächster Beobachtungspunkt gilt die offizielle Bestätigung durch den Vorstand - erwartet für Juli 2026 - sowie die Quartalszahlen, die zeigen werden, ob das operative Fundament das historische Bonusprogramm trägt.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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