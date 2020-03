Samsonite marque son 110e anniversaire par un engagement envers un avenir durable

Une société connue pour sa position de tête dans l'innovation prévoit de diriger la durabilité afin d'assurer au-delà de ses 100 prochaines années

BOSTON, 11 mars 2020 /PRNewswire/ -- En s'appuyant sur son héritage d'innovation, de qualité et de durabilité, Samsonite marque son 110e anniversaire avec le lancement de « Notre voyage responsable », stratégie et engagement à l'échelle mondiale afin de prendre la tête de l'industrie dans la durabilité. Depuis sa fondation à Denver dans le Colorado en 1910, Samsonite s'est établie comme la société de sacs de style de vie et de bagages de voyages la plus connue et la plus grande dans le monde. Soulignant ainsi son leadership, « Notre voyage responsable » se concentre sur la contribution de Samsonite à la conception de produits qui durent, sur son engagement à réduire son impact sur la planète et sur la manière dont elle engage son personnel, ses partenaires et les communautés dans cette évolution.

Reconnue pour diriger de nombreuses premières industrielles tout au long de son histoire, Samsonite va consolider ses efforts pour faire de la durabilité un point essentiel de ses innovations à venir. Ceci comprend des engagements par les marques de Samsonite, dont Samsonite®, Tumi®, American Tourister® et Gregory® qui vont :

Accroître l'utilisation de matériaux et conditionnements durables ;

Continuer à mettre au point des solutions novatrices afin d'assurer la durabilité des produits, les possibilités de réparations et les solutions pour fin de vie ; et

Utiliser 100 pour cent d'énergie renouvelable tout en réduisant les émissions de carbone afin de devenir carboneutres d'ici 2025.

« Au fil des 110 années de l'histoire de Samsonite, nos valeurs de respect de notre personnel, de la planète et de notre impact sur le monde ont perduré. La façon dont nous nous traitons les uns les autres et la façon dont nous prenons soin du monde dans lequel nous vivons représentent des valeurs guides qui, conjointement avec notre héritage de leaders de l'industrie, constituent une étape naturelle pour que Samsonite se place en tête de la durabilité, » a déclaré Kyle Gendreau, PDG de Samsonite International. « Si cela fait plusieurs années que nous nous concentrons sur la durabilité, 'Notre voyage responsable' représente comment nous allons intensifier la mise en œuvre à l'échelle mondiale de pratiques durables dans l'entreprise pour atteindre nos objectifs. » Cette stratégie affectera tous les aspects de nos opérations afin d'aider à ce que notre leadership de longue date dans l'industrie aille plus loin. »

Depuis 2018, Samsonite a lancé dans le monde entier plus de 50 collections renfermant un matériau durable comme le polytéréphtalate d'éthylène (PET) recyclé, le nylon recyclé, le polypropylène industriel recyclé, les déchets de bois et le liège. Par ailleurs, son tissu Recyclex™ est fabriqué à 100 pour cent en PET recyclé de post-consommation à partir de bouteilles qui ont déjà détourné des décharges une estimation de 52 millions de bouteilles de 500 ml en PET.

« Notre voyage responsable » se concentre sur quatre domaines les plus importants pour l'entreprise :

Produits novateurs : Samsonite s'est engagée à concevoir des produits durables et à augmenter l'utilisation de matériaux plus durables afin de diminuer la pression sur les décharges. De plus, la plupart des produits peuvent être réparés dans le monde entier, ce qui réduit la nécessité de remplacer des articles.

: Samsonite s'est engagée à concevoir des produits durables et à augmenter l'utilisation de matériaux plus durables afin de diminuer la pression sur les décharges. De plus, la plupart des produits peuvent être réparés dans le monde entier, ce qui réduit la nécessité de remplacer des articles. Action sur le carbone : Samsonite est à l'œuvre afin de minimiser l'impact de ses installations détenues et exploitées en réduisant son intensité de carbone, et en s'engageant envers 100 pour cent d'énergie renouvelable pour devenir carboneutre d'ici 2025. Samsonite a planté plus de 700 000 arbres autour du globe depuis 2017 dans le cadre de ses efforts de réduction du carbone pour préserver la beauté des lieux où ses consommateurs voyagent. De plus, Samsonite s'est engagée à travailler plus étroitement avec ses fournisseurs pour que ceux-ci évoluent eux aussi vers la neutralité carbone.

: Samsonite est à l'œuvre afin de minimiser l'impact de ses installations détenues et exploitées en réduisant son intensité de carbone, et en s'engageant envers 100 pour cent d'énergie renouvelable pour devenir carboneutre d'ici 2025. Samsonite a planté plus de 700 000 arbres autour du globe depuis 2017 dans le cadre de ses efforts de réduction du carbone pour préserver la beauté des lieux où ses consommateurs voyagent. De plus, Samsonite s'est engagée à travailler plus étroitement avec ses fournisseurs pour que ceux-ci évoluent eux aussi vers la neutralité carbone. Chaîne logistique prospère : Samsonite prend soin des personnes et communautés autour du monde où elle opère, et elle travaille avec des fournisseurs qui respectent le code de conduite de Samsonite afin d'assurer que ses partenaires eux aussi agissent de manière équitable et responsable. En outre, Samsonite est en train d'élargir son programme existant de conformité sociale pour insister sur davantage de protection des droits de l'homme dans sa chaîne logistique.

: Samsonite prend soin des personnes et communautés autour du monde où elle opère, et elle travaille avec des fournisseurs qui respectent le code de conduite de Samsonite afin d'assurer que ses partenaires eux aussi agissent de manière équitable et responsable. En outre, Samsonite est en train d'élargir son programme existant de conformité sociale pour insister sur davantage de protection des droits de l'homme dans sa chaîne logistique. Focalisation sur les personnes : en reconnaissant que les personnes figurent parmi ses biens les plus importants, Samsonite s'attache à garantir que tous ses employés aient accès à des opportunités de développement, a pour objectif d'aboutir à un équilibre des genres dans les rôles clés et est déterminée à soutenir ses personnes et les communautés où elles vivent et travaillent.

L'industrie mondiale des voyages ne reste jamais immobile et tout au long de ses 110 ans de durée de vie, Samsonite s'est résolument axée sur l'innovation, sur la conception et sur une attitude de leadership dans l'utilisation de nouveaux matériaux. La Société joue un rôle sans précédent dans de nouvelles solutions pour les décennies à venir afin d'aider encore plus le parcours des voyageurs, avec des produits plus légers, plus solides et plus durables que jamais.

À propos de Samsonite

Samsonite International S.A. (« Samsonite » ou la « Société », conjointement avec ses filiales regroupées, « le Groupe »), est la société la plus connue et la plus importante des sacs de style de vie et bagages de voyage, dont l'héritage remonte à 110 années. Le Groupe est principalement engagé dans le monde entier dans la conception, la fabrication, le choix de fournisseurs et la distribution de bagages, de sacs d'affaires, de sacs d'ordinateurs, de sacs pour l'extérieur, pour le sport, les accessoires de voyage et les étuis protecteurs minces pour appareils électroniques, essentiellement sous les noms de marque Samsonite®, Tumi®, American Tourister®, Speck®, Gregory®, High Sierra®, Kamiliant®, eBags®, Lipault® et Hartmann®, ainsi que d'autres noms de marque en propriété ou sous licence. Les actions ordinaires de la Société sont listées au tableau principal de la Bourse de Hong Kong Limited (« SEHK »).