Britische Pfund - Iota GBP - MIOTA
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|MIOTA/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
04.06.2026 23:31:40
Samsara Swings To Profit In Q1 As Revenue Jumps 31%
(RTTNews) - Samsara Inc. (IOT) on Thursday reported a swing to profit in the first quarter, driven by strong growth in revenues.
The company reported net income of $44.5 million, or $0.08 per share, compared with a net loss of $22.1 million, or $0.04 per share, in the prior-year period.
Adjusted net income rose to $98.0 million, or $0.17 per share, from $62.2 million, or $0.11 per share, a year earlier.
For the first quarter, revenue increased 31% year-over-year to $478.8 million from $366.9 million. Revenue adjusted for constant currency rose 29% to $473.7 million.
Gross margin was 75%, compared to 77% a year ago.
For the second quarter, Samsara expects revenue of $482 million to $484 million and adjusted earnings of $0.15 to $0.16 per share.
For fiscal 2027, the company projects revenue of $2.005 billion to $2.013 billion, representing approximately 24% growth, and expects adjusted earnings of $0.70 to $0.72 per share.
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/IOT
|28.2357
|1.6390
|6.16
Börse aktuell - Live TickerDow letztlich fester -- SMI und DAX schliessen im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische soie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.