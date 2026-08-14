Sampo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sampo hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.89 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sampo ein EPS von 1.70 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.13 Prozent auf 34.37 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.39 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch