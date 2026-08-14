Sampo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sampo präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sampo 0.350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 3.67 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.35 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.394 USD sowie einem Umsatz von 2.97 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch