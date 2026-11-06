Sampo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sampo hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.660 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 3.39 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 10.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sampo 3.79 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch