Sampo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sampo hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.47 TWD. Im letzten Jahr hatte Sampo einen Gewinn von 0.360 TWD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Sampo im vergangenen Quartal 2.42 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sampo 2.43 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch